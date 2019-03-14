(أمن الدولة) توقف ضابطاً بتهمة (حيازة) شهادة ثانوية مزورة

التاريخ: 14-مارس-2019 فى : حوادث 142 مشاهدة أوقفت مباحث أمن الدولة (فرع وزارة التربية والتعليم) ضابطاً بإحدى القوات النظامية بتهمة حيازة شهادة ثانوية مزورة. وقال مصدر إن المباحث أوقفت الضابط عقب تقديمه للشهادة إلى أحد نوافذ وزارة التربية بغرض فحصها، مشيراً إلى أن الفحص حسب صحيفة السوداني، أكد أنها مزورة، فاقتادته إلى نيابة أمن الدولة التي حققت معه ودونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة 123 التزوير من القانون الجنائي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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