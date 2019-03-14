وزراء الكفاءات في حكومة الترضيات

حمل التشكيل الوزاري في الحكومة الجديدة التي ضمت(39) وزيرا؛ من بينها اسماء لاول مرة تتقلد مناصب وزارية؛ من اصحاب الكفاءات والخبرة؛ ويحملون درجات علمية في مجالات مختلفة.

من ابرزهم وزير ديوان الحكم الاتحادي؛ بروفيسر بركات موسى الحواتي؛ وهو اداري وقانوني؛ لايعرف عنه انتماء سياسي؛ شغل عدة مناصب؛ اهمها رئاسة مجلس الوزراء؛ ووكيل اول للجهاز المركزي للاحصاء؛ في منتصف تسعينات القرن الماضي؛ وحاليا يعمل خبير متعاون في المنظمة العربية للتنمية الادارية بالقاهرة.

ومن الاسماء الجدد ايضا؛ وزير الموارد المائية والكهرباء؛ الدكتور عثمان التوم حمد؛ حاصل على درجة الدكتوراة في ادارة الموارد المائية من جامعة نيوكاسل؛ خبير ومتخصص في السياسات المائية لدول حض النيل؛ ترأس السودان في الهيئة المشتركة لمياه النيل مع مصر؛ وعضو اللنة القومية لدراسة آثار سد النهضة.

وكان للوزير الجديد دور فعال في الوصول الى توقيع الاتفاق الاطارئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم.

ومن بين الوزراء الكفاءات التي حمله التشكيل الجديد؛ وزير المعادن محمد ابوفاطمة؛ وهو من الخبراء القلائل في مجال الجيولوجيا في السودان؛ حاصل على الدكتوراة من جامعة بوليد كارد ببريطانيا؛ وكان يشغل مدير لهيئة الابحاث الجيولوجية من سنوات؛ وله خبرة 30 عاما في مجال التنقيب عن المعادن والموارد.

وزير النفط اسحق ادم جماع؛ تدرج بالعمل في وزارة الطاقة لسنوات؛ ويحمل موهلات علمية في الادارة والاقتصاد من الجامعات الامريكية وتخصص في مجال الطاقة؛ شارك في العديد من مؤتمرات النفط العربية والدولية ممثلا للسودان؛ كما شغل وزير دولة بالنفط.