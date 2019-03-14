نائب البشير يكشف سبب تأخر وصول شحنة العملة

وأكد كبر في تصريحات صحافية بولاية نهر النيل؛أن الحكومة حريصة على عدم تكرار ازمات السيولة والخبز والوقود.
واشار الى ترتيبات تقوم بها السلطات لحل مشكلة السيولة؛ وقال شرعنا في تصميم فئة (1000) وسيتم طرحها للتدول خلال الفترة المقبلة.
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