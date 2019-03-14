نائب البشير يكشف سبب تأخر وصول شحنة العملة

قال نائب الرئيس السوداني؛ عثمان يوسف كبر؛ أن شحنة العملة التي تمت طباعتها بالخارج سيتأخر وصولها دون ان يحدد سقف زمني؛ وعزا ذلك لاسباب فنية.

وأكد كبر في تصريحات صحافية بولاية نهر النيل؛أن الحكومة حريصة على عدم تكرار ازمات السيولة والخبز والوقود.

واشار الى ترتيبات تقوم بها السلطات لحل مشكلة السيولة؛ وقال شرعنا في تصميم فئة (1000) وسيتم طرحها للتدول خلال الفترة المقبلة.

