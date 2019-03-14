كبر يتوجه الى اديس ابابا لمواساة الحكومة والشعب الاثيوبي

توجه نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر الي العاصمة الإثيوبية اديس ابابا في زيارۃ تستغرق يوماً واحداً لمواساة الحكومة والشعب الاثيوبي في حادث الطائرة الاثيوبية المنكوبة. ويلتقي نائب رئيس الجمهورية خلال الزيارۃ رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد ، ويرافق د. كبر في هذه الزيارۃ السفير جمال الشيخ نائب الامين العام لرئاسة الجمهورية، والاستاذ الصادق الرزيقي رئيس الفدرالية الافريقية للصحفيين .

وكان في وداعه بمطار الخرطوم وزير رئاسة مجلس الوزراء احمد سعد عمر وعدد من المسؤولين .

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