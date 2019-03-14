رفض إسقاط الاتهام عن الفيتنامية المتهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن المدعى العام إسكندر أحمد لم يفسر رفضه لإسقاط التهمة عن السيدة الفيتنامية دوان ثى هوونج التى باتت المشتبه بها الوحيدة فى القضية؛ عقب إسقاط التهمة عن السيدة الإندونيسية ستى عيشة.
من جانبه، انتقد سفير فيتنام لدى ماليزيا لو كوى كوينه القرار، مشيرا إلى أن وزير العدل الفيتنامى كان قد كتب للمدعى العام الماليزى يحثه على إطلاق سراح هوونج، مؤكدا أن فيتنام ستواصل الضغط من أجل الإفراج عن هوونج.
وبدوره، اتهم محامى هوونج المحكمة بعدم الحيادية، بالنظر إلى أن قضية موكلته مماثلة لقضية عيشة التى تم إسقاط التهمة عنها.
وواجهت السيدتان تهمة قتل كيم جونج نام عبر استخدام غاز الأعصاب "فى إكس" السام بمطار كوالالمبور، فى عملية استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
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