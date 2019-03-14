تفريغ خزان جبل أولياء غدا الجمعة

أعلنت وزارة الموارد المائية الري والكهرباء؛ تغيير بداية تفريغ خزان جبل اولياء؛ جنوب الخرطوم؛ اعتبارا من غدا الجمعة على ضوء أسس تشغيل الخزان. وقال مدير عام شئون مياه النيل والخزانات بالوزارة؛ بله احمد عبدالرحمن؛ ان التفريغ سيؤدي الى ارتفاع في المناسيب خلف الخزان (شمال جبل أولياء )؛وخفض للمناسيب أمام الخزان (جنوب جبل أولياء ). دعا الجهات المعنية أخذ التحوطات اللازمة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم. تاتي هذه الخطوة تأتي إتساقاً مع البرنامج الدوري كل عام للمحافظة علي استدامة التشغيل والخطة الموضوعة.

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