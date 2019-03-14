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ساديو ماني ينافس ميسي ورونالدو على لقب الأفضل في دوري أبطال أوروبا

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تواجد ساديو ماني نجم الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الأسبوع" في مسابقة .

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الأسبوع" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ضمت نجم يوفنتوس الايطالي، وليونيل قائد الإسباني، وليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بجانب ساديو ماني.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، بينما سجل ساديو ماني "هدفين" في فوز ليفربول على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3 – 1.

أما ليروي ساني فسجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى في فوز مانشستر سيتي على شالكه الألماني بسباعية نظيفة، بينما سجل ليونيل ميسي "هدفين" وصنع مثلهما في فوز برشلونة على ليون الفرنسي بنتيجة 5 – 1.

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