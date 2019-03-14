قصاري يهدر فرصة الحصول على 750 مليون ويغادر الكشف الاحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أهدر ياسر قصاري نجم المريخ الذي غادر الكشوفات الحمراء فرصة الحصول على مبلغ 750 مليون جنيه، بعد أن انخرط المسؤولون بنادي المريخ في مفاوضات معه لإخلاء خانته مقابل تسليمه شيك معتمد بمبلغ 250 مليون جنيه إلى جانب مبلغ 500 مليون جنيه عبارة عن حافز الوصول إلى دور الأربعة في البطولة العربية، غير أن قصاري حسب صحيفة الصدى، أصر على استلام المبلغ نقداً مما اضطر مجلس المريخ لشطب اللاعب وإيداع الشيك طرف اتحاد الكرة. المادة السابقة مجموعة إماراتية تطلب الاستثمار في خدمات النفط بالسودان المقالة القادمة الاتحاد يدعم ترشيح كابتن بشة لكورس الفيفا

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