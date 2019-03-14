أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 14 مارس 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.77 جنيه.
) القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
14/03/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4256
0.4277
0.4267
الجنيه الاسترليني
62.9306
63.2453
63.0879
الفرنك السويسري
47.2933
47.5298
47.4115
الدولار الكندي
35.6791
35.8575
35.7683
كرونة السويدية
5.1051
5.1306
5.1179
الكرونة النرويجية
5.5386
5.5663
5.5524
الكرون الدنماركي
7.2076
7.2436
7.2256
الدينار الكويتي
155.4319
156.2091
155.8205
الريال السعودي
12.6667
12.7300
12.6984
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.4087
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.7790
54.0479
53.9135
XAR
1991.0049
2001.2515
1996.1282
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