أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 14 مارس 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.77 جنيه.

) القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

14/03/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4256

0.4277

0.4267

الجنيه الاسترليني

62.9306

63.2453

63.0879

الفرنك السويسري

47.2933

47.5298

47.4115

الدولار الكندي

35.6791

35.8575

35.7683

كرونة السويدية

5.1051

5.1306

5.1179

الكرونة النرويجية

5.5386

5.5663

5.5524

الكرون الدنماركي

7.2076

7.2436

7.2256

الدينار الكويتي

155.4319

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156.2091

155.8205

الريال السعودي

12.6667

12.7300

12.6984

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.7790

54.0479

53.9135

XAR

1991.0049

2001.2515

1996.1282