نائب الرئيس يكشف عن تعثر وصول شحنة عملات

الخليج 365 :

كشف نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، عن تأخر وصول شحنة من العملة التي تمت طباعتها، وقال كان من المفترض أن تصل الشحنة للبلاد الأسبوع الماضي، إلا أنها تأخرت لأسباب فنية، وأكد كبر في ذات الوقت الشروع في تصمصم فئة الـ(1000) جنيه، وأشار إلى أن الترتيبات ماضية لمعالجة مشكلة السيولة

وقال خلال مخاطبته لقاء الفعاليات السياسية بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل، إن الحكومة حريصة على عدم تكرار أزمات (السيولة، والوقود، الخبز) وقطع بعدم وجود أي مزايدة أو تدليس فيما يلي حديث رئيس الجمهورية، بأنه سيقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وقال (مافي حاجة عشان نكذب أو نغش الناس)، وقال إن سوء الإدارة تعتبر واحدة من مشكلات البلاد وتمثل وجه من أوجه الفساد التي تستوجب المحاسبة

وانتقد كبر الحركات المسلحة الدارفورية، محملاً إياها مسؤولية ضياع قضية دارفور

وفي سياق آخر دشن نائب الرئيس حصاد القمح بمشروع الزيداب الزراعي، وقال (نحن حريصون أن نلم كل حبة وكل مد وكل كيلة من إنتاج هذا العام)، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج والإنتاجية تمثل الدواء والبلسم لمعالجة المشكلات التي تعيشها البلاد، وتعهد كبر بمعالجة قضية ملكية الأرض التي حولها نزاع مع شركة الزيداب الزراعية، ووفقاً لصحيفة آخر لحظة حدد عقد اجتماع في الرابع والعشرين من الشهر الحالي لمناقشة القضية، وقال مخاطباً مزارعي الزيداب (أبشروا سنحلها باليد وإن غلبتنا بالسنون).