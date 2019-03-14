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تعرّف على القيمة الجديدة لعقد زيدان مع ريال مدريد

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شهاب محمد - الخرطوم - زيدان

الخليج 365 :

زادت التكهنات في الفترة الأخيرة، بشأن قيمة عقد الفرنسي زين الدين زيدان، مع لمدة 3 مواسم ونصف.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن إدارة نادي ريال مدريد اتفقت مع زيدان على منحه 12 مليون يورو في الموسم.
وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى قيمة عقد زيدان السنوي مع النادي الملكي، فإن زيدان سيحصل على المكافآت.
وأشارت إلى أن زيدان حصل في ولايته الأولى مع ريال مدريد على 7.5 مليون يورو، لكنه عاد الآن ليحصل على ضعف راتبه القديم.

وسيزداد راتب زيدان حسب الاتفاق مع إدارة النادي تدريجيا حتى الوصول إلى نهاية العقد في صيف 2022.

ورفعت الإدارة عرضها لزيدان بتقديم راتب سنوي ضخم لإغرائه للموافقة على تدريب الفريق وقبول العرض في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

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