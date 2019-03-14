مصر توضح سبب تأجيل الربط الكهربائي مع السودان الى أجل غير مسمى

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، الأربعاء، تأجيل تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان “لأجل غير مسمى”، بسبب الظروف السياسية في الأخيرة.
وقال شاكر في تصريحات لصحيفة “المال” المصرية (خاصة)، في عددها الصادر اليوم، إن بلاده انتهت من تنفيذ المشروع بالكامل، وطلبت التشغيل التجريبي من السودان خلال مارس الجاري، “لكن الرد جاء بعدم وجود وزير للكهرباء”.
وفي 22 فبراير الماضي، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وإعلان حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين من المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام.
وكان من المقرر أن تبدأ مصر تصدير الطاقة إلى السودان، نهاية الشهر الجاري، بقدرات 100 ميغاوات/ ساعية ترتفع إلى 300 عبر خط ربط مشترك.
وفي 19 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية، نهاية الشهر الجاري مقابل الحصول على سلع ومحاصيل.
ويبلغ طول خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان 97 كيلو مترا، بتكلفة 56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها.
وتؤكد مصر مرارا أن مشروعات الربط الكهربائي مع السودان، تأتي ضمن خطة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
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