الهلال يضم لصفوفه الفيتوري ويطابق بياناته بالسيستم 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نجح نادي الهــلال في التعاقد مع الصادق الفيتوري الظهير الايمن لرديف مانشستر يونايتد وذلك بعد اجتازه الكشف الطبي ؛ اللاعب من مواليد العام 1996م، من أب ليبي وأم سودانية، ولعب في مدرسة مانشستر سيتي ثم انتقل منها إلى نادي سالفورد الذي توج فترة وجوده به بانتقاله إلى مانشستر يونايتد ؛ كما خدم شعار وطنه المنتخب الليبي في خمس مناسبات دولية ..

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