- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حقق الاتحاد المنستيري، الأربعاء، فوزًا ثمينًا على حساب جاره النجم الساحلي بنتيجة (3-1) لحساب الجولة الـ17 للدوري التونسي لكرة القدم.
وكان النجم الساحلي هو المبادر بالتسجيل عن طريق حازم الحاج حسن في الدقيقة (34)، فيما عدل المنستيري النتيجة في الوقت البديل للشوط الأول (45+1) عن طريق زياد مشموم.
وفي الشوط الثاني، أضاف الاتحاد المنستيري هدفين عن طريق زياد ياسين عمري في الدقيقة (52) وفادي العرفاوي في الدقيقة (83).
وبهذا الانتصار الثمين يتمكن الاتحاد المنستيري من الارتقاء إلى المركز العاشر بـ17 نقطة فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 30 نقطة في المركز الرابع.
وأصابت تلك الخسارة جماهير النجم الساحلي، بالحزن الشديد إذ أنها الثانية على التوالي في نفس الأسبوع بعد سقوطه، الأحد الماضي، أمام الصفاقسي التونسي بنتيجة (2-1)، في الجولة الخامسة لدور المجموعات، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر منافس المريخ النجم الساحلي يتعرض لهزيمة مذلة في الدوري التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.