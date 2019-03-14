منافس المريخ النجم الساحلي يتعرض لهزيمة مذلة في الدوري التونسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حقق الاتحاد المنستيري، الأربعاء، فوزًا ثمينًا على حساب جاره النجم الساحلي بنتيجة (3-1) لحساب الجولة الـ17 للدوري التونسي لكرة القدم.

وكان النجم الساحلي هو المبادر بالتسجيل عن طريق حازم الحاج حسن في الدقيقة (34)، فيما عدل المنستيري النتيجة في الوقت البديل للشوط الأول (45+1) عن طريق زياد مشموم.

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وفي الشوط الثاني، أضاف الاتحاد المنستيري هدفين عن طريق زياد ياسين عمري في الدقيقة (52) وفادي العرفاوي في الدقيقة (83).

وبهذا الانتصار الثمين يتمكن الاتحاد المنستيري من الارتقاء إلى المركز العاشر بـ17 نقطة فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 30 نقطة في المركز الرابع.

وأصابت تلك الخسارة جماهير النجم الساحلي، بالحزن الشديد إذ أنها الثانية على التوالي في نفس الأسبوع بعد سقوطه، الأحد الماضي، أمام الصفاقسي التونسي بنتيجة (2-1)، في الجولة الخامسة لدور المجموعات، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.