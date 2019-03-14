الحكومة: تم ضبط كمية من السلاح بدنقلا

وقف رئيس هيئة الجمارك اللواء شرطة د. بشير الطاهر بشير ،واللواء شرطة عيسى آدم إسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب برئاسة الجمارك على حجم ضبطية سلاح نوعية، تم ضبطها عن طريق إدارة مكافحة التهريب بدنقلا قرب مدينة الدبة بالولاية الشمالية .



و بلغ عدد المضبوطات “94” بندقية كلاشنكوف ، و”3″ مدافع قرنوف ، وكمية من الذخيرة مهربة على ظهر عربة بوكس ، وتم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم تلفون ثريا .



وكشف المكتب الصحفي للشرطة السودانية ، في بيان له ، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،والجمركية تجاه المضبوطات والمتهمين .