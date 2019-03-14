الحكومة: تم ضبط كمية من السلاح بدنقلا

و بلغ عدد المضبوطات “94” بندقية كلاشنكوف ، و”3″ مدافع قرنوف ، وكمية من الذخيرة مهربة على ظهر عربة بوكس ، وتم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم تلفون ثريا .
وكشف المكتب الصحفي للشرطة السودانية ، في بيان له ، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ،والجمركية تجاه المضبوطات والمتهمين .
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