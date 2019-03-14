14 مارس.. خطة المتظاهرين في يوم التغيير (تقرير)

بدأ السودانيون يستعدون لموكب جديد، خلال الساعات الماضية، من أجل الخروج والمناداة برحيل الرئيس السوداني رغم التغيير الحكومي الذي طرأ على الساحة السودانية خلال الساعات الماضية.

وشارك في العصيان المدني امس طلاب الجامعات الخاصة حيث توقفت الدراسة تماماً في جامعتي الأحفاد والكلية الأردنية .

وقال صحفيون إن أبرز الشركات التي استجابت لدعوة العصيان المدني بنسبة كبيرة هي أميفارما للأدوية ، فيشن فالي ، شركة سيقا، وفي القضارف أغلق أكثر من 20 من كبار الاستشاريين الاختصاصيين والأطباء العموميين إغلاق عياداتهم الخاصة التزاماً بالعصيان المدني .

واستجابت قطاعات من الموظفين والعاملين والمواطنين بالخرطوم وبعض الولايات لدعوة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير للعصيان المدني يوم الاربعاء في وقت يستعد السودانيون اليوم الخميس للخروج في مواكب الرحيل بمدن واحياء الخرطوم والولايات .

ورصد صحفيون ومواطنون إغلاق عدد من الشركات والصيدليات و المحلات التجارية في الأسواق استجابة للعصيان فيما انخفضت حركة المركبات في بعض الطرق الرئيسية والجسور على نحو ملحوظ في المقابل سارت الحركة بالمرافق الحكومية بصورة طبيعية مع إنخفاض في عدد من طالبي الخدمة..

- تنطلق مواكب الولايات من الأماكن التي تحددها جماهير الولاية نحو الجهات التي يعينونها، وتنطلق المواكب من :

- أم درمان

- الخرطوم

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- بحري

- تبدأ المواكب بالتحرك في تمام الساعة الوحدة ظهرًا من اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2019.

- تلتزم المواكب بالسلمية مع تأكيد التزام تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير.

- ندعو الجميع لرفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام ورفض أي التفاف علي مطالب الثوار.

- ندعو جميع الثوار لتوثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم.

- يشجع التجمع وشركاؤه طباعة وتوزيع إعلان الحرية والتغيير.

- سيقوم تجمع المهنيين وحلفاؤه بتوفير غرف طوارئ للمصابين والجرحى.

- في حال تم فض المواكب على الثوار اختيار أقرب نقطة آمنة والتجمع مرة أخرى وبدء الهتاف.