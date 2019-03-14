الوطني: التغيير الحقيقي لا يتم إلا بالابتعاد عن التطبيل وحرق البخور

توقع القيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي أن تجد عملية الإصلاح والتغير التي يقودها مولانا أحمد هارون معارضة من قيادات الحزب، وقال أمس ” لا أقول إن هنالك اتفاق بنسبة 100% وأضاف : ” ستجد هذه العملية معارضة داخلية ”

وأكد إن الوصول لتغيير حقيقي لا يتم إلا بالابتعاد عن التطبيل وحرق البخور، وأصحاب الوجوه المتعددة سيكون هنالك تغيير حقيقي وذاد بحسب صحيفة الوطن ” يجب أن يكون التغيير أمراً ملموساً على أرض الواقع وليس شعارات تلوكها الألسن” وأشار إلى أن البيئة السياسية كلها تحتاج لتغيير ولفت إلى أن المؤتمر الوطني جزء من هذه البيئة.