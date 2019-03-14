نيكى يغلق شبه مستقر بعد بيانات صينية ضعيفة وارتفاع سوفت بنك

وانخفض المؤشر نيكى 0.02% ليغلق عند 21287.02 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر القياسى إلى 21522.75 نقطة فى التعاملات الصباحية.
وتراجعت الأسهم الصينية بعد بيانات أظهرت نمو الإنتاج الصناعى للبلاد بأبطأ وتيرة فى 17 عاما، على الرغم من أن مبيعات التجزئة والاستثمار فى الأصول الثابتة سجلا نموا يفوق التوقعات.
وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 1.3% فى أحجام تداول كثيفة بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة تجرى محادثات مع تويوتا موتور لاستثمار مليار دولار فى وحدة للسيارات الذاتية القيادة تابعة لأوبر تكنولوجيز.
وأضافت سوفت بنك 16 نقطة إلى المؤشر نيكى وساعدته فى التفوق على أداء المؤشر توبكس الذى انخفض 0.2% إلى 1588.29 نقطة.
وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية الأسهم الهابطة، مع انخفاض سهم أدفانتست كورب 2.9% وتراجع أسهم تي.دي.كيه كورب وباناسونيك 1.5% لكل منهما.
وهوت أسهم سامكو لتصنيع معدات أشباه الموصلات 11% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافى الأرباح إلى 350 مليون ين من 640 مليون ين بسبب ضعف الطلبيات على معدات الرقائق.
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