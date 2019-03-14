قرعة دوري أبطال أوربا.. متى تقام وما طبيعتها؟

تنتظر جماهير كرة القدم قرعة الدور ربع النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا فى الموسم الحالى 2018/2019، والتى من الممكن أن تسفر عن مواجهات من العيار الثقيل.

وتقام قرعة ربع نهائى دورى الأبطال غدا، الجمعة، بمدينة "نيون" السويسرية، وستكون مذاعة على قناة beIN SPORTS NEWS HD.

وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة دوري ابطال اوروبا، والتى أسدل الستار عليها مساء أمس، الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، ويوفنتوس".

وقد تسفر القرعة عن مواجهة نارية تجمع بين يوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى، كونها ستشهد صراعاً خاصاً يجمع بين الثنائى الأفضل فى العالم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، دعا فى تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ديسمبر الماضي، غريمه التاريخى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، للمجئ واللعب لأحد الأندية في إيطاليا لكى يستمر مسلسل التحدى بينهما.

قرعة ربع نهائي دوري ابطال أوروبا قد تحقق أمنية رونالدو بتحدى ميسي في الملاعب الإيطالية حال أسفرت القرعة عن وقوع يوفنتوس في مواجهة برشلونة

وحجز برشلونة الإسباني مقعده في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي على ملعب "كامب نو"، بينما تأهل يوفنتوس بفوزه على أتلتيكو مدريد الاسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أول أمس بمدينة "تورينو" الايطالية.