موجهات عامة لمواكب الحرية والتغيير بالولايات والخرطوم يوم الخميس 14 مارس 2019 الســــــ 1ـــــــــاعة ظهراً

- تنطلق مواكب الولايات من الأماكن التي تحددها جماهير الولاية نحو الجهات التي يعينونها.

- امدرمان

- الخرطوم

- بحري - تبدأ المواكب بالتحرك في تمام الســــــ 1 ـــــــــاعة ظهراً من يوم الخميس الموافق 14 مارس 2019. - تلتزم المواكب بالسلمية مع تأكيد التزام تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير. - ندعو الجميع لرفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام ورفض أي التفاف علي مطالب الثوار. - ندعو جميع الثوار لتوثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم. Advertisements - يشجع التجمع وشركاؤه طباعة وتوزيع إعلان الحرية والتغيير. - سيقوم تجمع المهنيين وحلفاؤه بتوفير غرف طوارئ للمصابين والجرحى. > في حال تم فض المواكب على الثوار اختيار أقرب نقطة آمنة والتجمع مرة أخرى وبدء الهتاف. > مرفق خريطة الطرق المستهدفة لموكب أمدرمان. - خروجك غداً وفي كل يوم وتنظيمك للاحتجاج في كل المناطق هو تعبيرك الحقيقي عن رفضك للتعذيب والقتل ضد نظام البطش والتنكيل والقهر ورفض قانون الطوارئ. قوى إعلان الحرية والتغيير

14 مارس 2019

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