وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من المعاهدة فى غضون ستة أشهر ما لم تضع موسكو حد لما تقول واشنطن إنه انتهاك للمعاهدة المبرمة فى عام 1987.
وأعلنت روسيا أنها ستعلق العمل بالمعاهدة وتنفى انتهاكها لها وتتهم واشنطن بدورها بفعل ذلك وهو ما تنفيه الولايات المتحدة.
وقال المسئول فى وزارة الدفاع الذى طلب عدم ذكر اسمه "سنختبر صاروخ كروز يطلق أرضا فى أغسطس".
وإذا نجح الاختبار فسيكون من الممكن نشر الصاروخ فى غضون 18 شهرا.
وقال المسئول إن الولايات المتحدة تدرس أيضا اختبار صاروخ باليستى متوسط المدى فى نوفمبر مضيفا أن الصاروخين سيكونان تقليديين وليسا نوويين.
وقال كينجستون ريف المحلل فى رابطة الحد من التسليح، وهى جماعة لا تهدف للربح وتسعى لزيادة الوعى العام بالحد من التسليح ودعمه، إن التحرك الأمريكى قد يكون "بادرة" لحث روسيا على العودة إلى الالتزام بالمعاهدة لكنه عبر عن اعتقاده بأن إدارة ترامب تخطط فحسب لإنهاء المعاهدة.
وأضاف "أعتقد أن هذا البيت الأبيض تحديدا وهذا المستشار للأمن القومى (جون بولتون) عازمان على إنهاء المعاهدة ولديهما تصورات لعالم ما بعد معاهدة القوى النووية متوسطة المدى حيث لا يكون نشر هذه القدرات محظورا فى أوروبا أو آسيا والمحيط الهادي".
وقال المسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "لم نتشاور مع أى من حلفائنا بشأن الانتشار المستقبلى. لم نكن نفكر بشأن ذلك لأننا كنا ملتزمين نصاً بالمعاهدة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعتزم اختبار صاروخ موجه يطلق أرضا ويصل مداه لألف كيلو متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.