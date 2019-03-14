أرسنال يبحث عن ريمونتادا ضد رين في الدوري الأوروبي

ويسعى الجانرز لمواصلة مشواره فى البطولة وحسم تأهله لربع النهائى والتغلب على شبح الخروج من هذا الدور والذى يواجهه بعدما تلقى هزيمة كبيرة فى الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "روازون بارك" معقل رين الأسبوع الماضى.
وأصبح أرسنال يحتاج إلى تحقيق ريمونتادا بالفوز بهدفين دون مقابل من أجل حجز مقعده فى ربع النهائى، فيما يتأهل رين بتحقيق أى تعادل أو الخسارة بفارق هدف.
ويستعيد أرسنال المهاجم الفرنسى ألكسندر لاكازيت، الذى غاب عن مواجهة الذهاب بعد تقليص عقوبة إيقافه من 3 مباريات إلى مباراتين بعد تعرضه للطرد فى مواجهة باتى بوريسوف بذهاب دور الـ32 من اليوروباليج.
ويأمل إوناى إيمرى، المدير الفنى لأرسنال والمتوج بثلاثة ألقاب متتالية فى الدوري الأوروبي مع إشبيلية بين عامى 2014 و2016، لقيادة الفريق نحو عبور رين ومواصلة مشواره فى المسابقة من أجل التتويج باللقب الذى يعد الوحيد الذى يتنافس عليه هذا الموسم.
وفي باقي مباريات إياب دور الـ16 يلتقي تشيلسي مع دينامو كييف، ونابولي مع ريد بول سالزبورج، وفالنسيا مع كراستودار في الثامنة مساءا، ثم تختتم في العاشرة عندما يلتقي إنتر ميلان مع فرانكفورت وبنفيكا مع دينامو زغرب وفياريال مع زينيت وسلافيا براغ مع إشبيلية.
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