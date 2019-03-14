الحكومة الجديدة.. المحاصصة الحزبية تعود عبر بوابة الكفاءات (تقرير)

إستقبل الشارع السوداني؛ والاوساط السياسية؛ التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة بفتور؛ وعبر رواد التواصل الإجتماعي عن خيبة الأمل؛ بعودة ذات الأسماء في الحكومة المحلولة يتبادلون الوزارت؛ مع بعض الوجوه الجديدة.

الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ في الخطاب الشهير؛ في الثاني والعشرون من فبراير الماضي؛ الذي اصدر فيه قرارات فرض حالة الطوارئ وحل الحكومات؛ تعهد بتشكيل حكومة بمهام محددة من كفاءات وطنية بعيداً عن (المحاصصة الحزبية).

وبالنظر الى التشكيل الوزاري للحكومة السودانية؛ من بين 21 وزير اتحادي؛ اعيد تعيين 13 وزير من الاحزاب الموالية للرئيس البشير؛ في ذات الوزرات التي شغلوها في الحكومة السابقة.

وحصل حزب المؤتمر الوطني على حصة الاسد في الحكومة بـــ(11) من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة؛ رغم مغادرة الرئيس البشير رئاسة الحزب؛ واضافة الى رئيس الوزراء؛ محمد طاهر ايلا؛ ابقى على الدرديري محمد احمد في الخارجية؛ فضل الله احمد عبد الله؛ وهو من المقربين للرئيس البشير في منصبه وزيراً برئاسة الجمهورية؛ كما كلف حامد ممتاز بحقيبة التجارة الخارجية.

وكان نصيب الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني؛ اعادة تعيين ممثليه في ذات الوزارت بالحكومة المحلولة؛ احمد سعد عمر وزيراً بمجلس الوزراء؛ وحاتم السر على؛ وزيرا للنقل؛ ومجدي حسن يس وزيراً للمالية.

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كما تم اعادت تعيين ممثلي الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني الى وزارتهم السابقة مع بعض التنقلات؛ حيث نقل بشارة جمعة ارور الى وزارة الداخلية؛ وحل مكانه في وزارة الاعلام والاتصالات حسن اسماعيل؛ وعاد بحر ادريس ابوقردة الى وزارة العمل والاصلاح الاداري؛ وسعاد الكارب الى وزارة التنمية والضمان الاجتماعي.

وحصل حزب المؤتمر الشعبي؛ على وزارتي التعليم العالي ووزير دولة بالنفط.

مؤسسة رئاسة الجمهورية لم يطالها التغيير؛ وأبقى الرئيس البشير على مساعديه الخمس السابقين ويمثلون احزاب الوطني والشعبي والاتحادي الديمقراطي؛ اضافة الى التمثيل الجهوي والمناطقي من شرق وغرب السودان.

واحاط الرئيس البشير نفسه بعسكريين محسوبين على الاسلاميين؛ وابرزهم نائبه الاول ووزير الدفاع؛ الفريق أول ركن عوض ابن عوف؛ ومدير جهاز الامن والمخابرات الوطني الفريق اول مهندس صلاح عبدالله قوش؛ ورئيس هيئة اركان الجيش الفريق اول ركن كمال عبدالمعروف.