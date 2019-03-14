الأهلي شندي يضم مهاجم المريخ المتميز محمد داؤد

وقع اللاعب محمد داوود مهاجم المريخ في كشوفات الأهلي شندي عن طريق الإعارة لمدة عام واحد . وتوجه الأستاذ عبدالمهيمن الأمين بالشكر الجزيل للفنان محمد النصري لدوره الكبير في تحويل مسار الإعارة بعد تدخل عدد من الأندية التي دخلت علي خط المريخ للمطالبة بضم اللاعب لكشوفاتها عن طريق الإعارة .. ورجحت إدارة المريخ رغبة اللاعب في الانضمام إلى الأهلي شندي .

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