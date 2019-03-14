فنزويلا تعلن اطلق مناورات عسكرية ضخمة نهاية الأسبوع الجاري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علن نائب وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا خورخي رودريغيز، اليوم الخميس، أن المرحلة الثانية من التدريبات العسكرية ستبدأ في نهاية الأسبوع الجاري.
وقال رودريغيز للتلفزيون الحكومي ستُستأنف التدريبات العسكرية في مرحلتها الثانية تحت اسم آنا كارينا روت في نهاية الأسبوع الجاري”.
وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
من جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة”.
واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا شرعية مادورو.
سبوتنيك
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