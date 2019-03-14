خلاف كبير بين الوفد اللبناني والسعودي في المغرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شب خلاف كبير بين الوفد اللبناني والسعودي خلال الدورة الـ 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط.

وكشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن خلال عملية رفع التوصيات المقترحة من المؤتمر على اللجنة التنفيذية لدرسها ووضعها على جدول الأعمال وفق الأصول القانونية، اعترض الوفد اللبناني على التوصيات النهائية المتعلقة بـ”التدخل الإيراني في سوريا من جانبه رفض المندوب السعودي اقتراحا تركيا بتضمين البيان الختامي فقرة تتعلق ب”الوضع الإنساني للمسلمين في اليمن” بذريعة أن الأمر لم يطرح سابقا على اللجنة التنفيذية، ورغم الموافقة السودانية والتأييد السوري واللبناني وكامل المجموعة الأفريقية للاقتراح التركي، استمات آل الشيخ في رفض الاقتراح، وتضامن معه رئيس مجلس النواب المغربي الذي طلب من الأمانة العامة إعداد تقرير عن أوضاع المسلمين في اليمن وغير اليمن لمناقشته في وقت لاحق.