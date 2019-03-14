طهران ترد بقوة على تصريحات بومبيو حول دور إيران في منطقة الشرق الأوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول دور إيران في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها بالعراق يعكس رغبة أمريكية في الحفاظ على وضع متوتر في غرب آسيا.

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي، في بيان على صفحته على “تلغرام”، اليوم الخميس: “المسؤولون الأمريكيون يكذبون ويدعون زيفا للحفاظ على الوضع في غرب آسيا في بيئة متوترة وفي أزمات معقدة وغير قابلة للحل”.

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