اتحاد الكرة السوداني يخدع الأندية بشأن موعد التطابق مع الفيفا

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الخليج 365 :
حصل”باج نيوز” على تفاصيل جديدة بشأن نظام الانتقالات الإلكتروني بعدما كان قد حدّد اتحاد كرة القدم السوداني الثالث عشر من الشهر الجاري موعدًا نهائيًا.
وعلم”باج نيوز” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدّد الخامس عشر من مارس موعدًا لإغلاق السيستم.
يشار إلى أنّ الاتحاد العام لكرة القدم كان قد أعلن منتصف ليل اليوم”الأربعاء” موعدًا لإغلاق نظام الانتقالات الإلكتروني.
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