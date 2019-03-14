شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حققت اسعار الاسمنت ارتفاعا قياسيا في اسواق مواد البناء في السودان .

حيث اكدت مصادر لموقع اخبار السودان بارتفاع اسعار الاسمنت من 7000 الى 9000 جنيه للطن الواحد.

وسجل حديد التسليح تذبذبا في اسعاره بين 67000 و 70000 الف جنيه.

وافاد تجار في سوق السجانة ان حركة البيع تراجعت بنسبة مرتفعة بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء مؤكدين ان ذلك تسبب بارتفاع تكاليف التشييد وارتفاع ايجارات المنازل السكنية والتجارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قياسي في اسعار الاسمنت في السودان وتباين في سعر طن الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.