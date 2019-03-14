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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قام المذيع الكيني، دان موفانغي، بحركات غير لائقة على التلفزيون الكيني بموضوع يخص حادثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة والتي راح ضحيتها المئات.
نشرت قناة ” NTV” الكينية اعتذارا رسميا على موقعها الرسمي لجميع مشاهديها بعد قيام مقدمها دان موفانغي بحركات غير مناسبة ولا تليق بالحادثة المأسوية التي حصلت في إثيوبيا.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو بشأن تصرف المقدم التلفزيوني الذي كان يتحدث في تقريره عن حادثة الطائرة الإثيوبية وخلال عرضه للتقرير ظهرت على الشاشة الخلفية طائرة للشركة الإثيوبية وهي تحترق بالجو وتسقط فيما بعد وينبعث دخانا منها، فما كان من المقدم أن لوح بيده لإبعاد الدخان لانزعاجه.
واعتبر المشاهدون أن هذا السلوك غير أخلاقي وهو استهزائي بالمأساة التي حصلت، كما اتهم المشاهدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقدم البرنامج بأنه يفتقر إلى التعاطف مع الناس خلال ظروفهم ومحنهم الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مزحة ثقيلة لمذيع تلفزيوني بشأن الطائرة الإثيوبية تجبر القناة على الاعتذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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