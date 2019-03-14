مجلس الشيوخ الأمريكي ينهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس مشروع قانون ينهي الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن.

موسكو — سبوتنيك. هذا وصوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع القوات الأمريكية من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس.

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