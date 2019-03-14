إثيوبيا تعلن إجراء جديد وعاجل بشأن الطائرة المنكوبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرسلت إثيوبيا الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من أديس أبابا إلى باريس حتى يتم فحصهما، للتعرف على الأسباب، التي أدت إلى سقوط الطائرة.

قالت وكالة “رويترز” إن الخطوط الجوية الإثيوبية أفادت، اليوم الخميس 14 مارس / آذار، أن وفدا إثيوبيا يقوده مكتب التحقيق في الحوادث، نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من أديس أبابا إلى باريس لفحصهما.

وتحطمت طائرة إثيوبية، الأحد 10 مارس، في رحلة كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان، “نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا.

والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا”.