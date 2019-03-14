مني مناوي: اجتماع باريس الهدف منه دعم فرص انتصار الثورة السودانية

أعلن مني اركو مناوي الامين العام لقوى نداء السودان ان اجتماع باريس لقوى نداء السودان الذي يبدأ اعماله يوم الاحد القادم الهدف منه دعم فرص انتصار الثورة السودانية عبر التنسيق الامثل مع حلفائهم في اعلان التغيير والحرية.

واوضح في بيان ان الاجتماع يهدف كذلك إلى التواصل مع المجتمعين الإقليمي والدولي وشرح ما يدور في السودان ومطالب الشعب السوداني، وان هذه المطالب ستعزز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي."

واوضح ان الاجتماع يناقش كذلك القضايا الداخلية للتحالف ووضع كافة الخطط مع شركائهم في إعلان الحرية والتغيير وكل القوي الاخرى التي يمكنها المساهمة في نجاح الثورة.

وأضاف مناوي "إن إقامة ترتيبات انتقالية وديمقراطية جديدة بديلة لنظام الإنقاذ يتطلب تنسيقا كبيرا بين مكونات المعارضة ايفاءاً لما قدمه الشعب طوال ثلاثة الأشهر الماضية