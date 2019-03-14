يستعد السودانيون اليوم الخميس للخروج في مواكب الرحيل بمدن واحياء الخرطوم والولايات

ورصد صحفيون ومواطنون إغلاق عدد من الشركات والصيدليات و المحلات التجارية في الأسواق استجابة للعصيان فيما انخفضت حركة المركبات في بعض الطرق الرئيسية والجسور على نحو ملحوظ في المقابل سارت الحركة بالمرافق الحكومية بصورة طبيعية مع إنخفاض في عدد من طالبي الخدمة..
وشارك في العصيان المدني امس طلاب الجامعات الخاصة حيث توقفت الدراسة تماماً في جامعتي الأحفاد والكلية الأردنية .
وقال صحفيون إن أبرز الشركات التي استجابت لدعوة العصيان المدني بنسبة كبيرة هي أميفارما للأدوية ، فيشن فالي ، شركة سيقا.
وفي القضارف أغلق أكثر من 20 من كبار الاستشاريين الاختصاصيين والأطباء العموميين إغلاق عياداتهم الخاصة التزاماً بالعصيان المدني .
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