فريقي أممي مشترك يبحث مع مسؤولين حكوميين بقولو تنفيذ تفويض يوناميد

قام فريق التقييم الاستراتيجي المشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول يوناميد، بزيارة ميدانية إلى مدينة قولو بولاية وسط دارفور. والتقي الفريق بمعتمد محلية وسط جبل مرة ومسؤولين حكوميين. وناقش الجانبان، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للبعثة على تويتر، عملية انتقال يوناميد الجارية الآن وتعاون حكومة السودان مع البعثة لتنفيذ تفويضها.

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