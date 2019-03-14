الافراج عن مريم الصادق المهدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت محكمة سودانية، الأربعاء، الإفراج عن نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي.

وأوضح بيان للحزب أن ”المهدي“ تلقت حكمًا بالسجن أسبوعًا، الأحد، وقررت محكمة الاستئناف الإفراج عنها برفقة اثنين آخرين من أعضاء الحزب.

وأضاف البيان أن الحكم يعد ”نصرًا حققه المحامون المساندون لثورة الشعب“.

والأحد، قضت محكمة طوارئ بسجن ”المهدي“ وتغريمها، إثر اعتقالها على خلفية احتجاج أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غرب العاصمة.

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وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس عمر البشير 4 أوامر طوارئ، تضمنت ”إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ“.

كما شملت الأوامر ”حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها، أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات“.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير / شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.

وكالة الأناضول