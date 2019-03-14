شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تم الإعلان امس عن الحكومة الجديدة التي طال انتظارها ، فمنذ حل حكومة السيد معتز موسي واعلان الطوارئ قبل ثلاثة أسابيع والناس تترقب وعد الرئيس البشير بتشكيل حكومة كفاءات الذي أطلقه في خطابه المشهور الذي قال الناس أنه بداية مفاصلة جديدة .

السيد رئيس الجمهورية أعلن يومها عن تكليف السيد محمد طاهر ايلا برئاسة الوزراء وطلب منه تشكيل هذه الحكومة ، وهاهي الحكومة الموعودة ترى النور ويتم الإعلان عنها وقد جاءت مخيبة لامال اغلب الناس وتبرم منها حتى بعض الإسلاميين حتى من لحظة تشكيلها وفيهم من اسماها حكومة الكفاوي لا الكفاءات مما جعل الكثيرين يشفقون على ايلا ويجزمون أن الأيام كفيله بهزيمته كما هزمت سلفه معتز واطاحت به وبمشروعه الإصلاحي .

آخرون قالوا إن ايلا طوال تاريخه معروف بتعيينه لمسؤولين ضعيفي الشخصية لايستطيعون فعل شيء دون الرجوع إليه ، آخرون رأوا فيه الشخص المتحكم الذي لايقبل أن يعمل أحد اي عمل دون الرجوع إليه لذا فإن هناك حديثا عن تشكيل لجان عمل في كل وزارة ترتبط مباشرة بالسيد ايلا مما يجعله الكل في الكل ولايعطي مجالا لاي احد أن يقول له اي كلام ويعزز الرجل بهذه الطريقة نهجه الذي سار عليه في ولايتي البحر الاحمر والجزيرة وهي ما يجعل الناس تصف الأمر بالمخيب للامال.