مجزرة يهتز لها العرش.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في يوم المرأة العالمي والعالم أجمع يحتفل بهذا اليوم ويكرم حواء ويثني عليها ويبين مكانتها المهمة في المجتمع ، في هذا اليوم فجع الاحرار بجريمة العدوان السعودية علي منطقة كشر حجور اليمنية التي أسقطت ضحايا مدنيين بنيران الاجرام السعودي الأمريكي .

اكثر من عشرين امراة سقطن بنيران العدوان السعودي الأمريكي في مجزرة مروعة لم يفتح المجتمع الدولي المنافق لسانه فيها بادانة السعودية واتخاذ موقف موحد ضدها نصرة لهؤلاء البريئات.

المرأة مكرمة عند الله تعالي وهاهي المجتمعات في كل مكان تحتفي بها وتحترمها الا عند ال سعود الذين يسجنون الناشطات الماجدات في الحجاز والبحرين ويقتلون الحرائر المجاهدات في اليمن وكل هذا يحدث علي مسمع ومرأي من العالم الذي لايستطيع مهاجمة السعودية طمعا في مالها الوفير .

ال سعود لم يحترموا الأشهر الحرم ولم يراعوا الاعراف و التقاليد وسفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام في جريمة يهتز لها الوجدان الإنساني بل تهز العرش ،وهاهي والأمم المتحدة ساكتة قد أصابها الخرس لكن اليمنيين لم ولن يعولوا علي هذه المنظمات المنافقة ولا اخوانهم العرب الذين لم يرعوا حق الاخاء ، فقط اهل اليمن يعولون علي صمود أبنائهم في الجبهات وسوف يكسرون الأعداء وطغيانهم