شهادة غير مقبولة وان صدقت

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

(الوطني مازال حاكما ، يتغذى من حبل سري ولم ينفطم)

لو سئل أحدنا أن يجتهد ليعرف صاحب المقولة أعلاه فإنه مهما فكر وقدر فلن يقول انها للدكتور احمد بلال عثمان الذي جاء مع الشريف زين العابدين الهندي ، وقاد الرجل مع رفاقه مبادرة الحوار مع الحكومة التي أفضت الى شراكتهم في السلطة التي لم تنته طوال هذه المدة . فهو وزير منذ أن جاء من الخارج وصالحت جماعته الحكومة قبل الآخرين وظل يتقلب في المناصب الدستورية ومن موقع الى موقع دون أن ينتقد المؤتمر الوطني وسيطرته ورضاعته من ثدي السلطة (كما قال الان) ولو بكلمة ، بل أكثر من ذلك كان ملكيا اكثر من الملك والمرات التي دافع فيها عن الحكومة وحزبها وسعى الى تبرئتهم مما ينسب لهم ليست قليلة .الرجل ذهب أبعد من ذلك وهو يحكم بخطأ من يتخذ موقفا مغايرا لما لايراه الحزب وحكومته حتى إذا صدرت القرارات الأخيرة من الرئيس البشير وقال إنه يقف على مسافة واحدة من الجميع – سواء صدق الرجل ام كانت تمثيلية من تمثيليات القوم – خرج علينا الدكتور احمد بلال بمقولته التي صدرنا بها المقال ولاندري اهي لخطب ود الرئيس والتقرب منه ام استشعارا بتجاوز السيد رئيس الوزراء الجديد لما يراه الدكتور بلال حقا اكتسبه حزبه بسبقه الآخرين الى فك طوق العزلة عن الحكومة وتجميل وجهها والان يشعر بأن المؤتمر الوطني يسعى إلى عدم الاهتمام بهم كحزب مما استدعى مهاجمته له وارضاء المعارضة التي أجبرت الرئيس وحزب المؤتمر الوطني على الرضوخ لمطالبها .

المؤتمر الوطني ربما لايولي تصريحات الرجل اهتماما باعتبار أنه محروق عند المعارضة ولن تقبله والحكومة تنظر إلى الرجل باعتباره قد استنفذ الغرض المطلوب منه ، ومصيبة الرجل أنه فقد مصداقيته وشهادته غير مقبولة عند الكل .