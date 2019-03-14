المؤتمر الوطني يرحب بالحكومة الجديدة

الخليج 365:

اعلن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني ترحيبه بحكومة المهام واكد دعمه ومساندته لها ودعا رئيس الوطني مولانا احمد هارون في تصريح له عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي قبل قليل كل الشعب السوداني لمساندتها لتكلمة البرامج الاساسية المتصلة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومعاش الناس وقضايا المجتمع فضلا عن قضية السلام كاسبقية قصوي مقترنة مع الحوار الوطني وجدد دعوته لكل القوي السياسية اي كانت مواقفها لاعمال النظر للاهتمام بالاشارات السياسية الموجبة التي ترسلها طريقة تشكيل الحكومة وفي هذا السياق ودعما لهذا التوجه ولفت هارون الي ان المكتب القيادي باجازته للورقة المفاهيمية لمهام وواجبات المستقبل للحزب والتي تشمل ضمن امور عدة اعادة التدقيق والتوصيف للعلاقات الحكومية والحزب من واقع الممارسة خلال الفترة السابقة وسيتشارك مخرجات هذه مع ما كل شركاء العملية السياسية بالوطن دعما لمبادرة السيد رئيس الجمورية واتساقا مع رؤية الحزب للاصلاح مشيرا الي مواصلة الحزب النظر في تكييف العلاقات الحكومية والحزبية وسيكون عاكف خلال اجتماعاته المستمرة الاسبوع القادم للوصول الي نهايات في هذه القضية ويفتح بموجبها نقاش داخل مؤسساته ويتفاعل مع الاخرين في الوطن حول ذات القضايا.