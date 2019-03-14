عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 14 مارس 2019 م

الخليج 365:

صحيفة المشاهد

’’السمسرة مستمرة’’.. الهلال يضم الليبي الصادق الفيتوري

تأكيدا لانفرادنا: الهلال يشطب لاعب الرواق الايسر الشاب محمود امبدة

الهلال يرفع نسق التحضيرات لنكانا الزامبي وسليم يواصل الغياب

الكوكي يهتم بالجوانب البدنية والتكتيكية والفريق يعسكر اليوم

صهيب الثعلب يعبر عن سعادته بالعودة لتدريبات الهلال

’’الصادق شلش’’ يكمل اتفاقه مع المريخ

انتقال ’’شلش’’ للمريخ يشعل النار في الهلال.. !!

المريخ يتعاقد رسمياً مع النيجري ماماني رحماني

هلال التبلدي يضم المالي مامادو الامين والامل عطبرة يكسب خليفة ابوتريكة

المريخ يعير مهاجمه محمد داؤود لاهلي شندي بناء على رغبة اللاعب

عبد المهيمن يشكر الفنان محمد النصري لتنسيقه اعارة داؤود من المريخ

ليفربول يقسو على بايرن ميونخ ويكسبه بثلاثية في دوري ابطال اوروبا

برشلونة يروض ليون بخماسية ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

ايمن كبوش يكتب في ’’افياء’’: شكراً يا عراب على شلش اللعاب

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صحيفة ﺍﻟﺼﺪى

ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻳﻮﺟﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻬﻼﻝ ﻭﻳﻀﻢ ﺷﻠﺶ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻞ : ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻭﻋﺪﻩ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﻨﺠﺎﺡ

ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺷﻠﺶ ﻟﻠﺼﺪﻯ : ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺍﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﺎﻭﺿﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻭﻗﺎﺩﻡ ﻟﺼﻨﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻤﺮ

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

– أنهى خدمات شلش وأمبدة وصعد موفق صديق الهلال يختتم تسجيلاته بالتعاقد مع الفيتورى

-الازرق يرفع وتيرة الاعداد لموقعه الأحد ، يستعيد خدمات الثلاثي ، ويستقبل منافسه نكانا الزامبي اليوم

-الكوكى يرتب اوراقه الفنيه ، يدخل اجواء الملحمه المصيريه ، ويناور بسلاح الهجوم واللياقه البدنيه

-المريخ يسجل مشطوب الهلال شلش ، ويعير داؤود للارسنال ..ومنتخبنا يكسب وديه افارقة الدورى المصرى

-الهلال يتعاقد مع الليبي الفيتورى ويخلى خانه محمود امبدة

-بمشاركة ١٤ لاعبا استعدادا لنكانا الهلال يرفع نسق التدريبات القويه لاهم المواجهات

-بعثة نكانا الزامبي تصل وتحل بالقراند هوليدى

-برنامج خاص للثنائي سموأل والثعلب

-مدير الكره يؤكد الجاهزيه ، اغلاق المناورة الرئيسيه

-الجوهره تواصل ملاحقة الاحداث فى المجموعه الثالثه بعثة نكانا تحل بالقراند هوليداى تأهبا لمواجهة الهلال ..شارديك مالابو: جمهور الهلال مجنون يلهى الخصوم ، لافوارق بين الفريقين والجميع يلعب للفوز ..استبعاد لاعب وسط نكانا حتى نهايه الموسم ..الخسن شيسه :سأذهب لدعم اللاعبين ..

-قرعة المجموعات الثلاث لاندية الوسيط والتاهيلى ظهرا