تجاوب محدود مع دعوة العصيان المدني بالسودان بعد الاعلان عن حكومة الكفاءات

أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا، اليوم الأربعاء تشكيلة "حكومة كفاءات" جديدة ضمت 21 وزيرا، تسعة منهم من الحكومة السابقة، في وقت تجاوبت بعض الشركات والمحال التجارية في الخرطوم مع دعوة "العصيان المدني" التي أطلقها تجمع المهنيين.

وفي التشكيلة الحكومية الجديدة خفض عدد وزراء الدولة من 27 وزيرا إلى 18 فقط، لكنها لم تشهد إلا تغييرا طفيفا في الوجوه، ومن بين الوزراء الذين شملهم التغيير وزراء النفط والمالية والداخلية.

وجرت عمليات تبديل للوزراء بين الوزارات المختلفة، بينما احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم السابقة بينهم وزراء الخارجية الدرديري محمد أحمد والعدل محمد أحمد سالم والنقل حاتم السر.



وأعلن رئيس الوزراء أسماء 20 وزيرا اتحاديا و18 وزير دولة يمثلون حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية المتحالفة معه، فضلا عن القوى المشاركة في عملية الحوار الوطني المنتهية في عام 2016.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الخرطوم، قال إيلا "إن أولويات الحكومة الجديدة حلحلة الضائقة الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة والاهتمام بمعاش الناس".



وقد أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسوما جمهوريا بتعيين اللواء أمن أنس عمر محمد واليا لولاية شرق دارفور. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين عثمان حسين عثمان أمينا عاما لمجلس الوزراء وعمر أحمد محمد علي مديرا عاما لهيئة الموانئ البحرية.

Advertisements

الاحتجاجات

على صعيد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد قال "تجمع المهنيين" في صفحته على فيسبوك إن العديد من المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والجامعات في العاصمة الخرطوم أغلقت أبوابها اليوم، استجابة لدعوات العصيان المدني أطلقها تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات معارضة بالبلاد.



وأضاف أن العصيان شمل المحطة الوسطى والمؤسسة بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، وحي الرياض وشارع عبيد ختم جنوبي المدينة نفسها. واستعرض التجمع أسماء عدد من الشركات الخاصة التي نفذت العصيان المدني.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن بعض المحلات التجارية في شارع الجمهورية، أحد الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، أغلقت أبوابها كما أغلقت صيدليات وعيادات لأطباء في شارع الحوادث وسط الخرطوم، حيث تنتشر المؤسسات الطبية والعلاجية.

في المقابل، قال شهود عيان إن الدواوين والمرافق الحكومية شهدت حركة عمل عادية ولم تتأثر بالعصيان، إضافة إلى منطقة وسط الخرطوم وأسواقها والمواصلات العامة.



وفي وقت سابق، دعا تجمع المهنيين وتحالفات معارضة إلى تنفيذ عصيان مدني، الأربعاء، قبيل يوم من الدعوة إلى مظاهرات جماهيرية بالخرطوم وعدد من المدن.