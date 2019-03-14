المؤتمر الوطني يواصل دعمه للحكومة الجديدة

رحب المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بحكومة المهام الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء ظهر اليوم، وأعلن دعم الحزب ومساندته للحكومة الجديدة لتكلمة البرامج الأساسية المتصلة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ومعاش الناس وقضايا المجتمع وقضية السلام بوصفها أسبقية قصوى مقترنة مع الحوار الوطني.
وأعلن رئيس المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون في تصريحات صحفية مساء يوم (الأربعاء)، بعد انتهاء اجتماع المكتب القيادي للوطني، أن الحزب سيواصل النظر في تكييف العلاقات الحكومية والحزبية، وأوضح أنه سيكون عاكفاً خلال اجتماعاته المستمرة الأسبوع القادم للوصول إلى نهايات بشأن هذه القضية وفتح نقاش بموجبها داخل مؤسسات الوطني ليتفاعل مع الآخرين في الوطن حول ذات القضايا.
وقال هارون إن المكتب القيادي يدعو كل القوى السياسية أياً كانت مواقفها لإعمال النظر للاهتمام بالإشارات السياسية الموجبة التي ترسلها طريقة تشكيل الحكومة، وأضاف ” في هذا السياق ودعماً لهذا التوجه فإن المكتب القيادي بإجازته للورقة المفاهيمية لمهام وواجبات المستقبل للحزب والتي تشمل ضمن أمور عدة إعادة التدقيق والتوصيف للعلاقات الحكومية والحزب من واقع الممارسة خلال الفترة السابقة”، وأكد أن الوطني سيتشارك هذه المخرجات مع كل شركاء العملية السياسية بالوطن دعماً لمبادرة رئيس الجمورية واتساقاً مع رؤية الحزب للإصلاح.
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