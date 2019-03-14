مخططات جديدة لاشعال فتيل الفوضي في السودان "تفاصيل"

كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن رصده ومتابعته لعدد من الأوكار المشبوهة والخلايا الإجرامية .

وأكد الفريق أمن جلال الدين الشيخ الطيب نائب المدير لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال تفقده صباح الأربعاء للأسلحة المضبوطة بالشاحنة والوكر غربي أم درمان ، أن الرصد والإستهداف سيستمر ويتكثف إستهدافا لتلك الخلايا والأوكار، كاشفاً عن مخططات تقودها بعض الحركات الإرهابية المسلحة والقوى المعارضة المتناغمة معها تهدف الى إراقة الدماء وخلق فوضى واسعة بالبلاد . وقال الفريق جلال الشيخ أن الخلايا والأوكار والأسلحة التي ضبطت مؤخراً ، وبخاصة البنادق والطبنجات ، كانت تستهدف إحداث فوضى وتصفيات وسط المتظاهرين . وأبان رئيس الدائرة السياسية أن الأسلحة التي تم ضبطها أمس تمثلت في (120) قطعة كلاشنكوف و (3) مدافع دوشكا و (8) مدافع قرنوف و (5) مدافع هاون و 5 بندقيات قناصة (ج٤) كاتم صوت و 5 مدافع آربجي ، و40 شريط متفجرات ديناميت و(22) طبنجة و2 بندقية مورس، بجانب كميات ضخمة ومتنوعة من الذخائر . وأضاف رئيس الدائرة السياسية في تصريحات ل (mokanews) أن الجهاز ظل يتابع هذه العملية منذ حوالي 40 يوماً وكانت المتابعة لصيقة وبمختلف الوسائل اللازمة والضرورية ، وأشار إلى تمكن جهاز الأمن قبل ثلاث اسابيع من القبض على الخلية الأولى بولاية القضارف بجانب خلية سنار التي تم ضبطها خلال يناير الماضي. وأبان أن ضبطية الشاحنة التي تمت الإسبوع الماضي بغرب امدرمان شملت (100) قطعة كلاشنكوف و4 دوشكا و10 جيم 3 وواحد مدفع عزرا اسرائيلي و10 طبنجة كول و40 طبنجة اوسكار و2 طبنجة كول امريكي ومدفع B 10. مبيناً أن هذه الكميات من الأسلحة أتت من غربي السودان من السلاح الذي المتدفق من ليبيا عبر مرتزقة الحركات الإرهابية المسلحة التي كانت تقاتل مع بعض الفصائل الليبية مبيناً أن جهاز الأمن وضع يده على هذه الشحنات من الاسلحة بكل إحترافية وبدون أي مقاومة موضحا أنه ومن خلال الاستجوابات ومضاهاة المعلومات تم تنفيذ عملية الأمس . وأبان نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات أن المخطط كان يستهدف إحداث فوضى وتصفيات داخل المتظاهرين وإلقاء مسؤوليتها على الاجهزة الأمنية مؤكداً أن القوات الامنية في قمة الجاهزية ولن تسمح بتنفيذ مثل هذه المخططات الاجرامية ، مشيداً بتعاون المواطنين وحرصهم على امن البلاد واستباب امنها، كاشفاً أن هذه الخلايا لها اذرع بالداخل والخارج، مشيراً إلى رصد جهاز الأمن ووضع يده على مبالغ مالية كبيرة مرسلة الى الخلاياالتخريبية بالداخل . وناشد الفريق جلال المواطنين بالتعاون مع الاجهزة الامنية والتبليغ عن اي مظاهر تخل بالامن واي مظاهر لاوكار تستخدم لهذه الاعمال المستنكرة، موجهاً الاجهزة الامنية باليقظة والتعاون مع القانون والشعب والمواطن، مشيراً إلى أن الاجهزة الامنية على قلب رجل واحد ولن تفرط في امن هذه البلاد وأضاف ” إننا سنكون مع الشعب بما يحقق له السلام والوحدة والطمأنينة والاستقرار”.