ليفربول يحرق "أليانز أرينا" ويقهر بايرن ميونيخ بثلاثية

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الغالي والثمين على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الستة عشر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز قد انتهت بالتعادل السلبي.

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افتتح ليفربول التسجيل عبر السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وقبل نهاية النصف الأول من المباراة بست دقائق عادل العملاق البافاري النتيجة عبر ماتيب مدافع الريدز بالخطأ بمرماه.

وفي الشوط الثاني أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الهدف الثاني، وفي الدقيقة 84 اختتم ساديو ماني ثلاثية الريدز ليتأهل الريدز إلى دور الثمانية من البطولة الأوروبية الكبري