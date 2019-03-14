اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ليفربول يحرق "أليانز أرينا" ويقهر بايرن ميونيخ بثلاثية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تأهل  الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة ، بعد فوزه الغالي والثمين على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الستة عشر.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز قد انتهت بالتعادل السلبي.

 

Advertisements

افتتح ليفربول التسجيل عبر السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وقبل نهاية النصف الأول من المباراة بست دقائق عادل العملاق البافاري النتيجة عبر ماتيب مدافع الريدز بالخطأ بمرماه.

 

وفي الشوط الثاني أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الهدف الثاني، وفي الدقيقة 84 اختتم ساديو ماني ثلاثية الريدز ليتأهل الريدز إلى دور الثمانية من البطولة الأوروبية الكبري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يحرق "أليانز أرينا" ويقهر بايرن ميونيخ بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى