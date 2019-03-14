"ساديو ماني" بضرب شباك بايرن ميونخ بالهدف الثالث

سجل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، الهدف الثالث لفريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني لتصبح النتيجة ٣/١، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا بإياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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