كاتبة صحفية ومذيعة تبحث عن (بائعة تسالي) تذاكر دروسها في الشارع العام

في لفتة انسانية دعت الكاتبة الصحفية بصحيفة الاخبار والمذيعة عائشة الماجدي اصدقائها بمواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن فتاة بائعة (تسالي) انتشرت لها صورة على المواقع تظهر فيها وهي تجلس في احد الاسواق وهي تذاكر دروسها اثناء عملها.

وذكرت الماجدي في منشور على صفحتها على فيس بوك(شفتوو البنية دي انا مبسوطه منها عشان هي دغريه وبتفتش للرزق الحلال وبرضو مركزه في مستقبله الدراسي رغم قساوة الدنيا عليها ) ونادت بالبحث عنها (فتشوها معاي انا لازم اعرف محلها وين).

وتعهدت عائشة بمعاونة الفتاة صاحبة الصورة وذلك بدعمها بمشاركة اصدقائها حيث ذكرت قائلة:(وانا وكل البحبهم وكل اصحابي في الصفحه واصحابي في المجتمع الخارجي ح نقيف معاها) هذا وقد وجدت دعوة الماجدي استجابة كبيرة من رواد مواقع التواصل الذين ابدوا استعدادهم للمساعدة حيث ذكر احد المعلقين مقترحا تكوين (قروب) على منصات التواصل لدعمها حيث قال:(انا معاك رايكم شنو نعمل قروب واتساب للحالات مثل هذه نعمل مساهمة شهرية ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)