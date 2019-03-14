الجمارك تضبط سلاح مهرب بمدينة دنقلا

التاريخ: 13-مارس-2019 فى : أخبار 151 مشاهدة وقف اللواء شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك واللواء شرطة عيسى آدم إسماعيل مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب برئاسة الجمارك على حجم ضبطية نوعية للسلاح تم ضبطها عن طريق إدارة مكافحة التهريب بدنقلا بالقرب من مدينة الدبة حيث بلغ عدد المضبوطات (94) بندقية كلاشنكوف و(3) مدافع قرنوف وكمية من الذخيرة مهربة على ظهر عربة بوكس ، وتم ضبط المتهمين وفي حوزتهم تلفون ثريا. Advertisements ويفيد(المكتب الصحفى للشرطة) بحسب سونا – بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجمركية تجاه المضبوطات والمتهمين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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