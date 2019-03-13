حزب المؤتمر الوطني يؤكد دعمه ومساندته للحكومة الجديدة

أعلن حزب المؤتمر الوطنيد، دعمه ومساندته للحكومة الجديدةد، داعيا الشعب السوداني لمساندتها لتكلمة برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي وقضية السلام.
وقال رئيس الحزب المفوض، أحمدهارون، في تصريحات صحافية عقب اجتماع المكتب القيادي اليوم الاربعاء؛ إن الاجتماع اجاز ورقة حول علاقة الحزب بالحكومة.
وأضاف "هارون" أن الحزب سيشارك مخرجات الورقة مع شركاء العملية السياسية لدعم مبادرة الرئيس عمر البشير للحواروالتوافق الوطني التي تتسق مع رؤية الحزب للاصلاح.
وتابع أنه سينظر خلال الاجتماعات في الاسبوع المقبل في تكييف العلاقات الحكومية والحزبية من خلال النقاش داخل مؤسسات الحزب حول القضايا الوطنية.
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