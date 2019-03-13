ساديو ماني يهز شباك بايرن ميونيخ بالهدف الأول

سجل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، الهدف الأول لفريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا بإياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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